Роспотребнадзор сообщил о распространении в России нового варианта коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России растет число случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». Она уточнила, что в настоящий момент количество заболевших составляет 384.

«Количество случаев заражения "Стратусом" каждый день увеличивается, их уже было и 300, и 384, а будет еще больше. Течение легкое и "Стратус" не принес ничего необыкновенного в плане клинического проявления болезни»,— сказала Анна Попова в интервью ТАСС. При этом она отметила, что новый вариант вируса заразнее предыдущих.

Штамм «Стратус» впервые выявлен в Канаде в январе 2025 года. В июле Роспотребнадзор сообщал, что в России выявлено 114 случаев заражения, больше половины из них — в Москве. Новую пандемию ведомство считает маловероятной, поскольку, как поясняла Анна Попова, вирус перешел в разряд сезонных.