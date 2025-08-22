В Крым и обратно задерживаются четыре поезда «Таврия»

Сейчас в пути следования задерживаются три поезда, следующие в Крым, и один состав, идущий из республики. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ).

По информации на 13:00 мск, составы «Москва — Симферополь» №28, 018 и 168, отправившиеся 21 августа, опаздывают на 1–2,5 часа, а поезд №28 «Симферополь — Москва» — на час. Начальники поездов информируют пассажиров о текущем времени задержки и предпринимают меры для сокращения опоздания.

Ранее ГСЭ сообщал о задержках 10 поездов 21 августа и восьми утром 22 августа. Некоторые составы уже вышли на график или прибыли к месту назначения.

Анна Гречко