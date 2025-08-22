Восемь поездов задерживаются в Крым и из него

По направлениям в Крым и из него задерживаются восемь поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Гранд сервис экспресс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс» Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

В Крым опаздывают три поезда из Москвы. Максимальное время задержки составляет 2,5 часа. Минимальное — 1 час.

Из Крыма опаздывают пять составов в Санкт-Петербург и Москву. Максимальное время задержки достигает 2 часа, минимальное — 1 час.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что 21 августа по направлениям в Крым и из него задерживались семь поездов. Позже их количество увеличилось до десяти.

Алина Зорина