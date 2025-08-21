Число задерживающихся поездов в/из Крыма увеличилось до десяти

По данным на 16:00 мск, по направлению в Крым и из него задерживаются 10 поездов. Об этом сообщает пресс-служба компании-оператора «Гранд сервис экспресс».

Фото: Пресс-служба компании «Гранд сервис экспресс»

В Крым опаздывают четыре поезда из Москвы. Максимальное время задержки составляет 5,5 часа, минимальное — 1 час.

Из Крыма задерживаются шесть составов в Москву и Санкт-Петербург. Максимальное время ожидания — 4 часа, минимальное — 1,5 часа.

Сообщается, что время задержки может измениться. Пассажирам по возможности предоставляют питание и воду. В первую очередь кормят детей и маломобильных пассажиров.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в Крым и из него задерживались семь поездов.

Алина Зорина