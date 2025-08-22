В Краснодаре полиция начала проверку после ДТП с участием мопеда и спецтранспорта

В Карасунском округе Краснодара полиция устанавливает обстоятельства ДТП, которое произошло вечером 21 августа на пересечении улиц Старокубанская и Селезнева с участием мопеда «Ямаха» и автозака на базе «Камаз». Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе УМВД по городу.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В результате столкновения 24-летний водитель мопеда скончался до приезда скорой помощи. За рулем спецтранспорта находился сотрудник Управления МВД России по Краснодару, который двигался с включенным светозвуковым сигналом.

Согласно информации из соцсетей, водитель двухколесного транспорта ехал на зеленый сигнал светофора. Проверку по факту ДТП также проводит Следственный комитет России по Краснодарском краю.

Анна Гречко