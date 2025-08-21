Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
обновлено 21:52

На перекресте Старокубанской и Селезнева в Краснодаре произошло ДТП с мопедистом

Вечером 21 августа на пересечении улиц Старокубанская и Селезнева в Краснодаре произошло ДТП с участием водителя мотоцикла. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань» с места аварии.

Фото: «Ъ-Кубань»

По информации из соцсетей, мопедист двигался на зеленый сигнал светофора и был сбит автомобилем. Как пишут пользователи, от полученных травм мужчина скончался на месте.

Детали происшествия уточняются. В пресс-службе УМВД по Краснодару на запрос «Ъ-Кубань» оперативно не ответили.

На перекрестке работают сотрудники ГИБДД, вручную регулирующие движение. Припарковано около десяти автомобилей.

Анна Гречко

