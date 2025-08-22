СКР проводит проверку из-за ДТП с водителем мопеда в Краснодаре

Следственный комитет России по Краснодарскому краю проводит проверку по факту ДТП с участием водителя мопеда, случившегося 21 августа в Краснодаре на пересечении улиц Старокубанской и Селезнева. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Ъ-Кубань» Фото: «Ъ-Кубань»

Согласно информации из социальных сетей, водитель двухколесного транспорта двигался на зеленый сигнал светофора, когда его сбил якобы полицейский автомобиль. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Следователи проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Алина Зорина