Свердловским замминистра образования стал экс-директор оренбургского техникума

Заместителем министра образования Свердловской области стал Никита Сафин, работавший директором колледжа в Оренбурге. Это следует из данных на сайте министерства. В департаменте информационной политики региона уточнили, что он был назначен на должность в этом месяце.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Никите Сафину 33 года, он родился в Оренбургской области, окончил Оренбургский государственный педагогический университет (ОГПУ), имеет степень кандидата педагогических наук. Он работал преподавателем кафедры менеджмента и методики преподавания экономических дисциплин ОГПУ, исполнительным директором регионального агентства детского отдыха «Оренбургские каникулы». С 2020 по 2021 год Никита Сафин занимал должность директора реабилитационно-оздоровительного центра «Русь», с 2021 года работал директором «Академии сервиса» в Оренбурге.

Напомним, в марте этого года в отставку ушел замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов после восьми лет работы в должности. В 2022 году в СМИ появились скриншоты из чата с сотрудниками образовательных учреждений, в котором он просил оставлять положительные комментарии под постами губернатора Евгения Куйвашева. Господин Зеленов извинился перед работниками и хотел уйти в отставку сразу после этих событий, однако глава региона ее не принял.

После назначения врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера, раньше работавшего главой Оренбургской области, в правительстве региона произошел ряд кадровых перестановок. В частности, член оренбургского правительства Татьяна Савинова заняла должность заместителя губернатора — главы министерства здравоохранения Свердловской области, Андрей Цыкну — постоянного представителя свердловского губернатора при президента России, Инна Аверкова — директора департамента информационной политики региона.

Ранее источники «Ъ-Урал» сообщали, что глава министерства культуры Оренбургской области Евгения Шевченко с большой вероятностью сменит действующего министра образования Свердловской области Светлану Тренихину. После новостей об это в своем Telegram-канале госпожа Шевченко выложила отрывок из песни «Я остаюсь» Анатолия Крупнова со строками «Когда начнет звенеть последний звонок, // Я буду здесь, если буду в живых. // И я остаюсь // Там, где мне хочется быть».

Анна Капустина