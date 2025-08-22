Новый терминал ижевского аэропорта будет открыт к середине сентября

Новый терминал аэропорта Ижевска для внутренних сообщений будет открыт к середине сентября. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил в эфире ГТРК «Удмуртия» 21 августа. Он отметил, что еще необходимо завершить все необходимые процедуры: установить технический регламент, обеспечить безопасность и т. д.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

Международные рейсы планируют запустить к декабрю, после получения необходимых разрешений. Некоторые направления полетов уже определены. «Есть свои мероприятия и законы, но, думаю, до декабря нам дадут (международный.— “Ъ-Удмуртия”) статус, и все необходимые службы будут находиться в аэропорту. Куда будем летать — определят наши жители. Есть очевидные направления, такие как Египет, Турция, ОАЭ, Минск. Здесь наша задача ответить на запросы и обеспечить качественными услугами»,— сказал глава региона.

Напомним, строительство нового терминала аэропорта Ижевска началось в августе 2022 года с закладки первого камня. Подрядчик приступил к активным строительным работам в апреле 2023 года. В октябре 2024 года сроки сдачи нового терминала сдвинули на май 2025 года, открытие международных перелетов — на декабрь 2025 года. Это произошло из-за задержки поставок генподрядчику конструктивных металлических элементов более чем на восемь месяцев из-за выполнения поставщиком гособоронзаказа.

В середине июля было проведено тестирование нового терминала вместе с жителями. На брифинге 22 июля председатель правительства Удмуртии Роман Ефимов сказал, что объект введут в эксплуатацию во второй половине августа, тогда аэрогавань сможет принимать в первую очередь региональные рейсы. Международный терминал планируют запустить с 2026 года.

31 июля состоялся первый круглый стол Общественной палаты Удмуртии с участием жителей по выбору наименования аэропорта. По итогам обсуждений было проведено открытое голосование. Самое большое количество голосов собрали имена основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина, конструктора Михаила Калашникова и композитора Петра Чайковского. Из этих вариантов будет выбран один. Голосование завершится 28 августа.