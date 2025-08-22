В финал голосования по выбору имени аэропорта Ижевска вышли три кандидатуры

Начался заключительный этап голосования по выбору наименования аэропорта Ижевска: в финале оказались три имени. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил во «ВКонтакте». Самое большое количество голосов собрали имена основателя Ижевского оружейного завода Андрея Дерябина, конструктора Михаила Калашникова и композитора Петра Чайковского. Из этих вариантов будет выбран один.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Ижавиа» Фото: пресс-служба «Ижавиа»

На предварительных обсуждениях было предложено более 100 имен. В голосовании приняли участие 24 тыс. человек. Последний этап отбора проходит до 28 августа в соцсетях главы республики и на бортах «Ижавиа».