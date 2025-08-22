В Ростовской области на 15% выросло число местных брендов

По информации на конец июня 2025 года, количество производителей товаров местных брендов в Ростовской области достигло 118 единиц, что на 15% больше, чем аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил РБК Ростов со ссылкой на данные регионального Минэкономразвития.

В ведомстве уточнили, что к категории «местный бренд» относят производителей товаров народного потребления, частично или полностью локализованных в Ростовской области. Упаковки товаров местных брендов, как правило, отражают связь с культурными, историческими, географическими и иными особенностями региона.

Компании, включенные в реестр производства местных брендов, в этом году занимаются изготовлением одежды, хлебобулочных и кондитерских изделий, молочной и мясной продукции, винодельческой промышленностью.

Отмечается, что сейчас в реестр включен 131 производитель товаров местных брендов, еще две заявки находятся на рассмотрении в Минэкономразвития области.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в первом полугодии 2025 года в регионе ликвидировали 48 производителей одежды, что на три компании, или на 6,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года (45 ед.).