В Ростовской области производителей одежды стали ликвидировать на 7% чаще

В первом полугодии 2025 года в Ростовской области ликвидировали 48 производителей одежды, что на три компании, или на 6,7% больше показателя аналогичного периода 2024 года (45 ед.). Об этом сообщает РБК Ростов со ссылкой на данные пресс-службы «Контур.Фокус».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Для расчета показателя аналитики изучили деятельность компаний, зарегистрированных с ОКВЭД 14 — производство одежды, включая подгруппы с 14.11 по 14.39.2.

В январе-июне 2025 года в регионе зарегистрировали 49 производителей одежды, что на 2% меньше, чем годом ранее (50 компаний). К 1 июля 2025 года численность ростовских компаний и ИП по производству одежды составила 764.

По данным аналитиков «Контур.Фокуса», сокращение числа производителей одежды в южных регионах связано с тем, что в 2022 году власти активизировали меры поддержки легкой промышленности по отдельным направлениям — производителям давали субсидии при условии работы на рынке не менее трех лет. По завершении программ часть ИП прекратила деятельность.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году на в Ростовской области было зарегистрировано 80 новых брендов одежды. По сравнению с 2023 годом показатели выросли на 66,6%.

Наталья Белоштейн