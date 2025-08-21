Главные новости за 21 августа. Кавказ

В Дагестане на границе с Азербайджаном задержали

иностранца, работавшего на спецслужбы Украины. Подозреваемый вез секретные документы, похищенные у сотрудника военно-промышленного комплекса России.

В Георгиевске заместителя генерального директора фирмы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Фигурант, в обязанности которого входило выполнение и сдача работ, внес ложные сведения в отчеты о фактически невыполненных работах. Сумму ущерба оценили в свыше 2,9 млн руб.

Верховный суд России отказал компании ТЭСТИ и Ессентукскому заводу минеральных вод в пересмотре дела о взыскании 330 млн руб. компенсации с УЗРМВ «Аква-Вайт» за незаконное применение названия «Ессентуки».

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Махачкалы Гаджикурбану Исупанову, который, в 2022 году перевел деньги действующей на территории Сирийской Арабской Республики запрещенной международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена на территории РФ).

В аэропорту Минеральных Вод рейс «Москва-Сочи» совершил экстренную посадку. В полете 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, он потерял сознание. Прибывшим на место медикам не удалось спасти пассажира, они констатировали его смерть.

Десять 70-местных автобусов «Ситимакс-9» начнут курсировать между Махачкалой и Каспийском до конца августа этого года.