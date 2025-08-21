В аэропорту Минвод экстренно сел самолет
В аэропорту Минеральных Вод рейс «Москва-Сочи» совершил экстренную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии»
В полете 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, он потерял сознание. Кабинный экипаж оперативно приступил к оказанию первой помощи и реанимации, а командир судна решил совершить экстренную посадку.
Прибывшим на место медикам не удалось спасти пассажира, они констатировали его смерть.