В аэропорту Минвод экстренно сел самолет

В аэропорту Минеральных Вод рейс «Москва-Сочи» совершил экстренную посадку. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

В полете 56-летнему пассажиру внезапно стало плохо, он потерял сознание. Кабинный экипаж оперативно приступил к оказанию первой помощи и реанимации, а командир судна решил совершить экстренную посадку.

Прибывшим на место медикам не удалось спасти пассажира, они констатировали его смерть.

Мария Хоперская