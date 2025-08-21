Между Махачкалой и Каспийском начнут курсировать десять новых автобусов

Десять 70-местных автобусов «Ситимакс-9» начнут курсировать между Махачкалой и Каспийском до конца августа этого года. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава Дагестана Сергей Меликов.

Фото: Telegram-канал главы Дагестана Сергея Меликова

Салоны оборудованы кондиционерами, системами видеонаблюдения и навигации, терминалами безналичной оплаты. Специально спроектированная конструкция автобуса обеспечивает высокую скорость посадки и высадки пассажиров, они полностью адаптированы для маломобильных граждан.

Автобусы начнут курсировать с 06:30 до 22:00 с интервалом десять минут. Маршрут будет пролегать от завода «Дагдизель» в Каспийске до остановки «Каспийская» в Махачкале.

Наталья Белоштейн