Иск об использовании наименования «Ессентуки» на 330 млн рублей проиграли в ВС

Верховный суд России отказал компании ТЭСТИ и Ессентукскому заводу минеральных вод в пересмотре дела о взыскании 330 млн руб. компенсации с УЗРМВ «Аква-Вайт» за незаконное применение названия «Ессентуки». Об этом говорится в определении суда.

Судья ВС РФ не передал кассационную жалобу для рассмотрения в Судебной коллегии по экономическим спорам. ТЭСТИ требовала 12 млн руб., а Ессентукский завод минеральных вод — почти 320 млн руб. за нарушение товарного знака.

Суд первой инстанции 20 мая 2024 года отклонил иски компаний. Апелляционная инстанция 21 октября 2024 года и кассационный суд 21 февраля 2025 года поддержали это решение.

В определении Верховного суда отмечается, что для пересмотра судебных актов необходимы существенные нарушения материального или процессуального права, влияющие на исход дела. Таких нарушений установлено не было.

Все судебные инстанции признали, что истцы пропустили срок исковой давности. Судья ВС подчеркнул, что суды всесторонне изучили доказательства и дали правовую оценку доводам заявителей согласно действующему законодательству.

Спор касался выпуска продукции «Аллея источников 17», на этикетках которой размещалось обозначение «Ессентуки». Истцы утверждали, что ответчик неправомерно использовал название, схожее с наименованием места происхождения товара «Ессентуки 17».

АО «Кавминкурортресурсы» и ТЭСТИ обладают правом использования наименования «Ессентуки 17» при производстве минеральной воды из определенных скважин в городе Ессентуки. Последний договор поставки между АО «Кавминкурортресурсы» и УЗРМВ «Аква-Вайт» прекратил действие 1 июля 2016 года.

Ответчик не признавал требования, заявляя о прекращении выпуска продукции с наименованием «Ессентуки» до мая 2018 года и изменении дизайна этикеток. Компания также ссылалась на истечение срока исковой давности.

В августе 2019 года суд уже признавал минеральную воду «Аллея источников 17» контрафактной и обязывал УЗРМВ «Аква-Вайт» прекратить незаконное использование обозначения.

В текущем разбирательстве суд установил, что исковое заявление ТЭСТИ поступило 6 августа 2018 года, а срок давности истек 26 июля 2021 года. Поскольку компания пропустила установленные законом сроки для обращения в суд, требования о компенсации были отклонены.

Тат Гаспарян