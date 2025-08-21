В Георгиевске замдиректора фирмы подозревают в мошенничестве при ремонте здания МВД

В Георгиевске заместителя генерального директора фирмы подозревают по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в декабре 2022 года отделение МВД по Георгиевскому городскому округу и представитель коммерческой организации заключили госконтракт на выполнение капитального ремонта учреждения. Фигурант, в обязанности которого входило выполнение и сдача работ, внес ложные сведения в отчеты о фактически невыполненных работах. Сумму ущерба оценили в свыше 2,9 млн руб.

«Следователем СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается», — говорится в сообщении Следкома.

Константин Соловьев