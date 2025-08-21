Зампред ЦИК обсудил выборы губернатора Свердловской области с Клименко и Жогой

Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев обсудил с советом глав территориальных избирательных комиссий Свердловской области организацию дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на досрочных выборах губернатора и на четырех кампаниях местного уровня, сообщили в региональном избиркоме. Господин Булаев подчеркнул, что ЦИК удовлетворила только 24 заявки от российских субъектов из более чем 30 поступивших на использование онлайн-голосования в сентябре 2025 года.

«Статистика показывает, что этот способ участия в выборах нужен и полезен избирателям. Самое главное, ДЭГ позволяет сохранить активное избирательное право и дать человеку возможность проголосовать, где бы он ни находился»,— пояснил он.

Председатель избирательной комиссии Свердловской области Елена Клименко добавила, что на 21 августа 133,6 тыс. жителей региона заявили о желании проголосовать онлайн. «Больше всего заявлений на ДЭГ подали избиратели Тавды и Верхней Туры. Каждый раз при проведении голосования мы видим эту тенденцию — электронные сервисы востребованы не только в Екатеринбурге, жители малых городов, сел и поселков порой более активны в применении электронных сервисов»,— сказала она.

В облизбиркоме подчеркнули, что ДЭГ не заменит традиционные способы голосования на выборах в 2025 году. «Для избирателей, которые предпочитают приходить на избирательный участок, будут работать 2431 постоянная и 40 временных участковых избирательных комиссий (УИК)»,— пояснили в сообщении.

После визита в облизбирком Николай Булаев встретился с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой. Господин Жога сообщил в своем Telegram-канале, что обсудил с зампредом ЦИК вопросы безопасности на избирательных участках и использование онлайн-голосования. «ДЭГ будущее избирательного процесса, и Урал делает важный шаг. В этом направлении надо гарантировать бесперебойную работу информационных систем и не допустить сбоев»,— подчеркнул полпред.

Должность губернатора Свердловской области стала вакантной в связи с отставкой Евгения Куйвашева по собственному желанию. С марта регионом руководит Денис Паслер, который с 2019 года возглавлял Оренбургскую область. Голосование на досрочных выборах губернатора Свердловской области пройдет 12-14 сентября с использованием системы ДЭГ. В качестве кандидатов на пост главы Среднего Урала избирком зарегистрировал господина Паслера («Единая Россия»), депутата Госдумы Андрея Кузнецова («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), заместителя председателя свердловского заксобрания Александра Ивачева (КПРФ), депутатов регионального парламента Ранта Краева («Новые люди») и Александра Каптюга (ЛДПР).

Ранее, 29 июля, замполпреда президента в УрФО Борис Кириллов обсудил меры по «обеспечению прозрачности избирательного процесса» и вопросы охраны общественного порядка в Единый день голосования в Свердловской области. «Основное внимание уделено обеспечению устойчивости общественно-политической ситуации в регионе в период избирательной кампании»,— сказал он, призвав силовые структуры, избиркомы и органы исполнительной власти к «оперативному межведомственному взаимодействию».

Василий Алексеев