Российские войска взяли под контроль Александро-Шультино в ДНР

Подразделения «Южной» группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Александро-Шультино в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

За прошлую неделю под контроль российских военнослужащих перешли семь населенных пунктов в ДНР. 11 августа Минобороны сообщало о взятии Луначарского, 13 августа — Суворово и Никаноровки, 14 августа — Искры и Щербиновки, 15 августа — Александрограда, 16 августа — Колодезей.

