Минобороны сообщило о взятии Искры и Щербиновки в ДНР

Подразделения российской группировки войск «Восток» заняли населенные пункты Искра и Щербиновка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Это уже четвертый и пятый населенные пункты в ДНР, перешедший под контроль РФ с начала недели: 11 августа министерство сообщало о взятии Луначарского, 13 августа — Суворово и Никаноровки. Также российская армия заняла трассу к северу от Красноармейска (Покровска), считающегося важнейшим логистическим узлом ВСУ в Донбассе.

О развитии ситуации — в публикации «Ъ» «Заход на глубину».