Российские войска взяли Вороное в Днепропетровской области

Под контроль российской армии перешли населенные пункты Колодези в Донецкой народной республике (ДНР) и Вороное в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным российского ведомства, это уже седьмой населенный пункт в ДНР, перешедший под контроль РФ за эту неделю: 11 августа российские войска взяли Луначарское, 13 августа — Суворово и Никаноровку, 14 августа — Искру и Щербиновку, 15 августа — Александроград.

О взятии под контроль части территории в Днепропетровской области Минобороны РФ в прошлый раз отчитывалось 8 августа, тогда под контроль армии перешло Январское.