Минобороны сообщило о взятии Суворово и Никаноровки в ДНР

Подразделения армии РФ взяли под контроль населенные пункты Суворово и Никаноровка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило днем 13 августа Минобороны России.

С начала недели под контроль РФ перешли уже три населенных пункта в ДНР: 11 августа российские войска взяли Луначарское. Также армия РФ заняла трассу к северу от Красноармейска (украинское название — Покровск), который является важнейшим логистическим узлом ВСУ в Донбассе.

