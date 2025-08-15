Армия России взяла под контроль населенный пункт Александроград в Донецкой народной республике, сообщило Минобороны РФ. Населенный пункт был взят благодаря активным действиям подразделений группировки войск «Восток», отмечается в сообщении.

Александроград — село, расположенное в 8 км от села Искра, которое российская армия взяла под контроль накануне, 14 августа. Искра находится на трассе, соединяющей Запорожье и Донецк (Запорожье — Покровское — Курахово — Донецк).

12 августа Минобороны сообщало, что группировка войск «Восток» продолжила «продвижение в глубину обороны противника». Из сообщения следовало, что группировка продвигается с востока к Покровскому через небольшие села.