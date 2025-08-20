Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Трамп: встреча Путина и Зеленского находится на этапе проработки

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встреча президента России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского прорабатывается. Об этом он рассказал в интервью радиоведущему Марку Левину.

Фото: Jeenah Moon / Reuters

«Я провел очень успешную встречу с президентом Путиным. Я провел очень успешную встречу с президентом Зеленским. И я подумал, что было бы лучше, если бы они встретились без меня»,— сказал он.

Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным 15 августа в Анкоридже на Аляске, это стало первой личной встречей двух президентов с 2019 года. С Владимиром Зеленским господин Трамп встретился в Белом доме 18 августа. После переговоров тет-а-тет президенты встретились с европейскими лидерами.

