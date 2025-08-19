NYT: Путин предлагал встретиться с Зеленским в Москве на саммите в Анкоридже

Президент России Владимир Путин впервые заявил о возможности встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве на саммите в Анкоридже 15 августа, сообщает газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин и Дональд Трамп

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время телефонного разговора накануне, 18 августа, господин Путин вновь предложил провести встречу с господином Зеленским в Москве, но в этот раз господин Трамп «вежливо отказал ему», а европейские лидеры «были напуганы таким сценарием», пишет газета.

Официально по итогам вчерашней встречи в Белом доме Дональд Трамп объявил о начале подготовки саммита Владимира Путина и Владимира Зеленского. После Reuters со ссылкой на источники сообщало, что местом встречи может стать Будапешт. Президент Франции Эмманюэль Макрон предложил сделать местом встречи Женеву.