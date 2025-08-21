Зеленский: встреча с Путиным может пройти в Швейцарии, Австрии или Турции

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что его возможная встреча с президентом России Владимиром Путиным должна пройти «в нейтральной Европе». Среди возможных вариантов он назвал Швейцарию, Австрию и Турцию.

Фото: Alexander Drago / Reuters

Фото: Alexander Drago / Reuters

«Швейцария, Австрия — мы соглашаемся. Турция для нас — это страна НАТО и часть Европы. И мы не против. Встречи в Москве не может быть»,— сказал Владимир Зеленский на встрече с журналистами. Комментируя идею провести встречу лидеров в Будапеште, украинский президент отметил, что «это непросто». «Честно скажем, что Будапешт нас не поддерживал. Я не говорю, что политика Орбана была против Украины, но была против поддержки Украины»,— отметил украинский президент.

По словам Владимира Зеленского, без договоренностей в двустороннем формате переговоры лидеров с участием президента США Дональда Трампа не имеют смысла. Украинский президент считает, что США должны присутствовать в обсуждениях «в момент окончания войны».

Белый дом уже начал подготовку к встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского. Одним из приоритетных мест проведения Вашингтон считает Будапешт. Госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Владимир Путин согласился на встречу с украинским президентом. AFP и NYT сообщали, что российский лидер предлагал провести саммит в Москве. При этом официально Москва согласие на переговоры не подтверждала. Накануне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что переговоры лидеров России и Украины необходимо тщательно подготовить.

Лусине Баласян