Энергетик готов был на все

В Ростове осужден местный житель Александр Емельянов, передававший информацию украинским спецслужбам. Установлено, что 54-летний инженер-энергетик в апреле 2024 года передал украинской стороне сведения о месте дислокации военной техники. Ему назначено 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима по статье о госизмене.

Ростовский областной суд вынес обвинительный приговор по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ). Жителю Ростова назначено 13 лет 6 месяцев колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, речь идет о 54-летнем инженере-энергетике Александре Емельянове. «В 2024 году он размещал в одном из мессенджеров статусы против проведения СВО. Там же с ним связались сотрудники украинских спецслужб»,— сообщил источник.

На видео, опубликованном УФСБ, задержанный рассказывает: «Они говорят: „А можете чем-то помочь?“. Я ответил: „Ну, а чем я могу помочь? Я готов на все“». По материалам дела, в апреле 2024 года Емельянов передал украинской стороне сведения о месте дислокации российской военной техники.

Вскоре после задержания подозреваемого отправили в СИЗО. Его дело в суде было рассмотрено за месяц.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно данным картотеки Ростовского областного суда, в 2025 году за госизмену были осуждены семь человек. В частности, суд признал виновным в госизмене 19-летнего жителя Таганрога. Николаю Чернецкому было назначено шесть лет колонии общего режима за то, что он самостоятельно через Telegram вышел на сотрудников ГУР МО Украины и предложил предоставлять им информацию о дислокации военных подразделений и объектов в Таганроге и его окрестностях и другие сведения. Пилота гражданской авиации, 56-летнего Сергея Самойлова, суд приговорил к 12 годам колонии за то, что фигурант переводил деньги волонтеру, участвовавшему в сборе средств на нужды Вооруженных сил Украины. Инженера-конструктора одного из предприятий оборонной промышленности осудили к такому же сроку за то, что в феврале-апреле 2023 года передавал Украине информацию о предприятиях российского ОПК, которые могли быть использованы для нанесения ущерба заводам. Осужденная облсудом Евгения Рябова получила 13 лет колонии за то, что передавала представителю спецслужбы Украины данные о расположении военных объектов.

Мария Иванова