Число погибших из-за взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 25

Спасатели в ходе аварийно-спасательных работ нашли тело еще одного погибшего при пожаре на предприятии в Рязанской области. Общее число жертв выросло до 25, сообщила пресс-служба МЧС РФ. Число пострадавших увеличилось до 158 человек.

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» произошел 15 августа. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности. Семьям погибших власти обещали выплатить по 1,6 млн руб. Часть пострадавших перевели в стационары в Москве.