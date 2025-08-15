Взрыв произошел в пороховом цеху рязанского завода «Эластик»

В производственном цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области произошел пожар и взрыв, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. По предварительным данным, три человека пострадали.

По словам собеседника агентства, здание порохового цеха полностью разрушено при взрыве.

В «Опергруппе Рязанской области» заявили, что «ориентировочно в 10:30 на одном из предприятий Шиловского района произошло ЧП». Указывается, что пострадавшие направлены в районную больницу, создан штаб по ликвидации последствий. Также сообщается, что на место выехал губернатор Павел Малков.