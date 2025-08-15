СКР возбудил дело после взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва в пороховом цеху завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области. Как сообщила пресс-служба управления СКР по региону, произошедшее квалифицируют как нарушение требований промышленной безопасности.

Сотрудники ведомства проверят, соответствует ли нормам уровень промбезопасности на заводе. На месте происшествия работает руководитель управления СКР Олег Васильев.

Взрыв на заводе «Эластик» произошел сегодня днем. Изначально сообщалось о гибели трех человек, еще 20 работников предприятия пострадали. Позже число погибших выросло до пяти. По данным «РЕН ТВ», пострадали 98 человек.

Никита Черненко