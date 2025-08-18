Число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 20

В результате взрыва на заводе в Рязанской области пострадали 134 человека, погибли 20. Об этом сообщил региональный оперштаб.

По его данным, 31 пострадавший находится в стационарах Рязани и Москвы. Еще 103 пациента проходят амбулаторное лечение.

Взрыв произошел 15 августа в пороховом цеху завода «Эластик». СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований безопасности (ч.3 ст. 217 УК РФ). 18 августа объявлено в Рязанской области днем траура. Семьям погибших выплатят по 1,57 млн руб., пострадавшие получат от 313,5 тыс. до 627 тыс. руб., в зависимости от тяжести травм.