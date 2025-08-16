Семьям погибших при взрыве на заводе «Эластик» выплатят по 1,5 млн руб.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил, что пострадавшим и семьям погибших при взрыве на заводе в Шиловском районе выплатят компенсации.

«По 1 567 500 рублей семьям погибших, — написал чиновник в Telegram-канале. — От 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим».

Жители поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за ЧП, смогут получить материальную помощь. Это «15 675 рублей на первоочередные нужды», добавил господин Малков. Он подчеркнул, что ремонтные бригады уже устраняют последствия ЧС в населенном пункте.

Для получения выплат гражданам нужно обратиться в оперативный штаб в Лесном, в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или подать заявку через «Госуслуги».

По последним данным, при взрыве погибли 11 человек, пострадали около 130. Госпитализация потребовалась 29 пострадавшим. Четверо находятся в крайне тяжелом состоянии. 18 августа объявлено в Рязанской области днем траура.