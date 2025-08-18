Главные новости за 18 августа. Кавказ

За рассылку СМС - сообщений без согласия клиента один из действующих в регионе банков заплатит штраф в размере 300 тыс. руб. С жалобой в ведомство на нежелательную рассылку обратился местный житель. Он указал, что на его номер регулярно поступали СМС-сообщения с предложением услуг, оказываемых банком, о которых он не просил.

Объем общей прибыли предприятий легкой промышленности в Республике Северная Осетия — Алания составил более 1 млрд руб. за год. С января по июнь 2025 года в этой отрасти появлюсь 10 новых малых и средних предприятий.

Специалиста Роспотребнадзора в Кисловодске уволили в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры. Это связано с тем, что фигурант сокрыл сторонние доходы как свои, так и супруги. Специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю вместе со своей супругой получали на счета сторонний доход от третьих лиц. При этом, вопреки требованиям антикоррупционного закона, указанные денежные средства в справках о доходах госслужащий не отражал.

Большинство субсидий для агропромышленного комплекса не оказывают значительного влияния на состояние и развитие сельского хозяйства в России, оставаясь фактически неэффективными. Об этом заявил Петр Коротченко, сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края и депутат краевой думы.

В Ставропольском крае с января 2025 года более 1,7 тыс. семей потратили материнский капитал на образование детей, направив на эти цели свыше 161 млн руб. По информации ведомства, около ста семей региона оплатили маткапиталом детский сад и дошкольные образовательные программы. Остальные направили деньги на обучение в школах, вузах или колледжах — это возможно только после достижения ребенком трех лет.