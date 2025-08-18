В Кисловодске уволен сотрудник Роспотребнадзора за сокрытие стороннего дохода

Специалиста Роспотребнадзора в Кисловодске уволили в связи с утратой доверия по требованию прокуратуры. Это связано с тем, что фигурант сокрыл сторонние доходы как свои, так и супруги. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

«Специалист территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю вместе со своей супругой получали на счета сторонний доход от третьих лиц. При этом, вопреки требованиям антикоррупционного закона, указанные денежные средства в справках о доходах госслужащий не отражал»,— отметили в прокуратуре.

На основании этого специалист должен был быть уволен в связи с утратой доверия, однако он покинул ведомство по собственному желанию.

В конечном счете, требования прокуроры удовлетворены в суде, исполнение судебного решения находится на контроле ведомства.

Ранее, как сообщал «Ъ-Кавказ», в связи с утратой доверия был уволен главный архитектор администрации Новоалександровского округа. Он организовал проведение незаконных кадастровых работ.

Наталья Белоштейн