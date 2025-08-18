На Ставрополье банк заплатит штраф за рассылку СМС без согласия клиента
За рассылку СМС-сообщений без согласия клиента один из действующих в регионе банков заплатит штраф в размере 300 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Ставропольскому краю.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
С жалобой в ведомство на нежелательную рассылку обратился местный житель. Он указал, что на его номер регулярно поступали СМС-сообщения с предложением услуг, оказываемых банком, о которых он не просил.
«Закон о рекламе запрещает рассылать рекламу абонентам, не давшим на это согласие. За нарушение рекламного законодательства банк привлечен к административной ответственности»,— отметили в пресс-службе ведомства.
После предписания УФАС банк исключил заявителя из списка лиц, получавших рекламную рассылку.