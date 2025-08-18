На Ставрополье ежегодно снижается число заявок на агросубсидии

Большинство субсидий для агропромышленного комплекса не оказывают значительного влияния на состояние и развитие сельского хозяйства в России, оставаясь фактически неэффективными. Об этом заявил Петр Коротченко, сопредседатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», председатель Союза работодателей АПК Ставропольского края и депутат краевой думы, на круглом столе «Перспективы агробизнеса в условиях новых вызовов», организованном «Ъ-Кавказ» в Минеральных Водах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Губский Фото: Иван Губский

«На мой взгляд, необходимо сохранить субсидирование льготного кредитования сельскохозяйственного производства, поскольку это важная мера для защиты продовольственной безопасности страны от неожиданных решений Центробанка. Кроме того, поддержка приобретения отечественной сельскохозяйственной техники также играет ключевую роль в обеспечении продовольственной безопасности. Это особенно актуально в условиях активного применения административных мер давления на сельхозбизнес в виде квот и пошлин, которые значительно снизили доходы производителей в последние годы и, как следствие, их возможность обновлять технику»,— отметил Петр Коротченко.

Сохранение этих двух видов субсидий необходимо, поскольку они поддерживают не отдельные бизнес-группы, а всех сельхозтоваропроизводителей. Возможно, стоит оставить субсидии для производителей молока независимо от размеров их бизнеса, добавил он.

«Большинство остальных субсидий в стране, к сожалению, не оказывают заметного влияния на рост объемов производства сельскохозяйственной продукции и ее качество. Эти меры, как и квоты и пошлины на различные группы сельхозтоваров, часто лоббируются отдельными группами предприятий и не приносят ощутимой пользы для продовольственной безопасности России»,— отмечает господин Коротченко.

Петр Коротченко подчеркнул, что большинство из этих субсидий можно отменить без ущерба при условии снятия обязательности отчетов в федеральных государственных информационных системах.

«Активно внедряемые ФГИСы в предложенном Минсельхозом виде фактически не способствуют росту производительности труда и сельхозпроизводства, а представляют собой лишь цифровизацию отчетности в интересах контролирующих органов. На сегодняшний день они не полезны и лишь усиливают административное давление на бизнес. Отмена ФГИС позволит отказаться от большинства субсидий, что станет важным шагом в условиях текущего дефицита бюджета. Это может поспособствовать увеличению темпов роста объема производства сельскохозяйственной продукции, что поможет достичь целей и задач, поставленных в майском указе Президента в отношении АПК»,— прокомментировал эксперт.

По его словам, количество предприятий, подающих заявки на господдержку, стабильно сокращается.

«Каждый год мы наблюдаем в Ставропольском крае и по стране в целом стойкое снижение количества предприятий, которые вообще подают заявки на субсидии»,— сказал он.

Тат Гаспарян