В Северной Осетии общая прибыль легпрома превысила 1 млрд рублей

Объем общей прибыли предприятий легкой промышленности в Республике Северная Осетия — Алания составил более 1 млрд руб. за год. Об этом в своем Telegram-канале сообщает глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

С января по июнь 2025 года в этой отрасти появлюсь 10 новых малых и средних предприятий.

«Наши производители уверенно занимают ниши, освободившиеся после ухода с рынка зарубежных компаний, и создают новые рабочие места, формируют современную, устойчивую промышленную экосистему. И это правильная история»,— отмечает глава РСО.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в первом квартале 2025 года в Северной Осетии на 29,1% выросло производство рыбы по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тыс. т.

Наталья Белоштейн