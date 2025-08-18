Число погибших из-за взрыва на заводе в Рязанской области выросло до 23

Число погибших из-за взрыва на заводе «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области увеличилось до 23 человек. Сегодня утром оперштаб региона сообщал о 20 жертвах.

«Спасатели извлекли из-под завалов тела еще двух погибших, — сообщили ТАСС в МЧС.— Один пострадавший скончался в больнице».

Взрыв в пороховом цеху на заводе «Эластик» произошел 15 августа. По данным МЧС, 154 человека пострадали. СКР возбудил уголовное дело о нарушении требований промбезопасности. 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура.