Число пострадавших при взрыве на заводе в Рязанской области выросло до 154

По последним данным МЧС России, в результате взрыва на заводе «Эластик» в Рязанской области пострадали 154 человека. Ранее сообщалось о 149 пострадавших.

Специалисты продолжают аварийно-спасательные работы в поселке Лесной. На территории 3 тыс. кв. м разобрана половина разрушенных конструкций. Кинологи обследовали все помещения объекта в поисках людей. Психологи МЧС продолжают оказывать помощь пострадавшим.

Взрыв произошел 15 августа в пороховом цехе, после чего начался пожар. 20 человек погибли. 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура. Семьям погибших будет выплачено по 1,6 млн руб. Возбуждено уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.