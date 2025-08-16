В Рязанской области 18 августа объявлен днем траура из-за взрыва на заводе

В Рязанской области следующий понедельник объявлен днем траура в связи с трагическими событиями на заводе «Эластик» в Шиловском районе. Губернатор Павел Малков в своем Telegram-канале сообщил, что в этот день на всей территории региона будут приспущены государственные флаги, а учреждениям культуры, телерадиокомпаниям и организациям рекомендовано отменить развлекательные мероприятия.

Утром 15 августа в пороховом цехе завода произошел взрыв. По последним данным, погибли 11 человек, пострадали около 130, из них 29 были госпитализированы. Спасатели продолжают ликвидацию последствий, разбирают завалы и обследуют разрушенные конструкции.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 217 УК РФ — о нарушении требований промышленной безопасности.