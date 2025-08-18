ABC: Джей Ди Вэнс примет участие во встрече Трампа и Зеленского

На сегодняшней встрече президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Вашингтоне будет присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источник. Ранее утверждалось, что вице-президент будет участвовать в запланированных переговорах с лидерами стран Европы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brian Snyder / Reuters Фото: Brian Snyder / Reuters

Согласно расписанию президента США, встреча с президентом Украины начнется в 20:15 мск.

Президенты намерены обсудить план урегулирования украинского конфликта. По данным NBC, на переговорах также затронут тему гарантий безопасности для Украины.

Предыдущий визит господина Зеленского в Вашингтон в конце февраля закончился скандалом. Во время встречи президент Украины стал спорить и перебивать американского лидера. После этого украинская делегация покинула Белым дом досрочно. В апреле лидеры двух стран встретились в Ватине, разговор длился 15 минут.

