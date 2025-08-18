Переговоры Трампа и Зеленского в Вашингтоне начнутся в 20:15 мск и продлятся час

Встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского начнется 18 августа в 13:15 (20:15 мск) и продлится около часа. Это следует из расписания, опубликованного Белым домом.

В 14:15 по местному времени (21:15 мск) Дональд Трамп встретит европейских лидеров — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, канцлера Германии Фридриха Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Италии Джорджи Мелони, президента Финляндии Александра Стубба. В переговорах также будет участвовать генсек НАТО Марк Рютте. После совместной фотосессии в 15:00 (22:00 мск) начнется расширенное совещание с участием политиков.