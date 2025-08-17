Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Иногда он возвращается

После саммита на Аляске в Вашингтон летит Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Вашингтон, чтобы обсудить план урегулирования украинского конфликта после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Переговоры, от которых будет зависеть возможность проведения саммита лидеров США, России и Украины, определят готовность Зеленского отказаться от требований немедленного прекращения огня и согласиться с территориальными уступками России. Второе посещение Белого дома после его скандального февральского визита станет еще более трудным испытанием для украинского лидера, стоящего перед выбором между продолжением конфликта и быстрой «сделкой» с Россией на условиях, не устраивающих Киев.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

После российско-американского саммита на Аляске поиск путей урегулирования украинского кризиса 18 августа переместится из Анкориджа в Вашингтон. «Все детали по завершению конфликта собираюсь обсудить с президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение»,— анонсировал свой визит в Белый дом сам Владимир Зеленский, который после встречи лидеров США и России около часа общался по телефону с Дональдом Трампом.

За день до грядущей встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского европейские лидеры — от президента Финляндии Александра Стубба до канцлера Германии Фридриха Мерца и генсека НАТО Марка Рютте — вели активные консультации, включая совещание «коалиции желающих». Один за другим они наперебой заявляли о готовности лететь за океан поддержать Зеленского.

Канцлер Мерц даже провел специальный инструктаж с Зеленским, чтобы научить его правильной манере общения с главой Белого дома и избежать скандала, подобного встрече в Овальном кабинете, состоявшейся 28 февраля.

Между тем переговоры в понедельник должны проложить путь к скорой трехсторонней встрече президентов США, России и Украины.

«Мы поддерживаем предложение Трампа о трехсторонней встрече Украина—Америка—Россия. Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого»,— написал Зеленский в своем Telegram-канале, не позабыв отметить «важность вовлеченности Европы на всех этапах ради надежного обеспечения безопасности вместе с Америкой».

Ведущие американские СМИ подтверждают потенциальную готовность президента Трампа к проведению уже 22 августа трехсторонней встречи лидеров США, России и Украины. Однако они делают важную оговорку: глава Белого дома согласится на такую встречу только в том случае, если до этого увидит готовность Зеленского обсуждать те условия будущего мира на Украине, о которых 15 августа шла речь на российско-американских переговорах в Анкоридже.

Несмотря на стремление президента Зеленского обходить острые углы в отношениях с Дональдом Трампом, встреча президентов США и России поставила Киев и его западную группу поддержки в трудное положение. «Звонок Трампа, чтобы проинформировать Зеленского и европейских лидеров о саммите, был более напряженным, чем телефонный разговор между европейцами и Трампом ранее на этой неделе»,— сообщает газета Washington Post. Эту же информацию подтвердил корреспондент портала Axios Барак Равид. «Источник, информировавший меня о телефонном разговоре Трампа, Зеленского и лидеров НАТО, сказал, что разговор был непростым»,— написал он в соцсети X.

Газета Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника и вовсе приходит к выводу, что в Киеве восприняли изменения в позиции Трампа, проявившиеся сразу после встречи на Аляске, как предательство. По информации издания, накануне визита президента Зеленского в США в Киеве царят панические настроения. «Это удар в спину. Он просто хочет быстрой сделки»,— сообщил украинский источник издания, рассуждая об изменении позиции президента США.

Эти же опасения открыто признал и глава парламентского комитета по международным делам, депутат от правящей партии «Слуга народа» Александр Мережко. «Похоже, Трамп встал на сторону Путина, и они оба начинают вынуждать нас принять мирный договор, что на деле означает капитуляцию Украины»,— заявил он.

Двойной неприятной новостью для Зеленского и его союзников стали, во-первых, отказ Трампа от поддержки требования о немедленном прекращении огня, во-вторых, признание им неизбежности территориальных уступок со стороны Украины.

«Все пришли к выводу, что наилучшим способом положить конец конфликту на Украине является переход к мирному соглашению, которое положит конец войне, а не просто к соглашению о прекращении огня, которое зачастую не выполняется»,— написал Дональд Трамп в соцсети Truth Social после своего последнего разговора с европейскими лидерами.

Кроме того, как сообщила газета The New York Times, после встречи с Владимиром Путиным Дональд Трамп предложил европейским лидерам план мирного урегулирования, который предполагает уступку Украиной всей территории Донбасса России, включая еще не освобожденные российскими войсками районы. Взамен, как сообщают собеседники издания, в Вашингтоне готовы на прекращение огня по нынешней линии фронта, где могут действовать гарантии безопасности как для Украины, так и для Европы.

Между тем последние заявления Владимира Зеленского и его ближайшего окружения свидетельствуют, что никакой корректировки прежней позиции Киева пока не произошло. «Наше видение: сначала прекращение огня, а потом все остальное… Если есть прекращение огня — открывается пространство для дипломатии»,— заявил советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко. По информации газеты The New York Times, в ходе переговоров в Вашингтоне президент Зеленский будет добиваться ясности по вопросу о том, почему Трамп внезапно отказался от своего требования о достижении прекращения огня до начала мирных переговоров.

Кроме того, как сообщает агентство Reuters со ссылкой на информированный источник, в ходе своего последнего разговора с президентом США накануне визита в Штаты Владимир Зеленский отверг предложение уступить всю территорию ДНР в обмен на заморозку боевых действий по линии фронта.

При видимости согласия с президентом Трампом европейские лидеры также продемонстрировали свое неприятие ряда положений обсуждаемого Москвой и Вашингтоном мирного плана по Украине. В совместном заявлении глав Еврокомиссии и Евросовета, а также лидеров Германии, Франции, Италии, Польши, Финляндии и Великобритании, принятом после саммита на Аляске, отмечается, что «не должно быть никаких ограничений в отношении украинских вооруженных сил и военного сотрудничества с третьими странами». Как считают авторы обращения, «Россия не может иметь право вето на вступление Украины в ЕС и НАТО». При этом в их декларации ничего не говорится о возможных компромиссах и сделан акцент на необходимости усиления санкционного давления на Россию.

Что же касается Дональда Трампа, он изложил свое видение украинского конфликта в самолете по пути в Вашингтон, дав программное интервью известному консервативному журналисту Fox News Шону Хэннити. Заявив о том, что он высоко оценил переговоры с Путиным, Трамп сообщил, что во многом согласовал с ним гарантии безопасности Украины и теперь окончательное решение зависит от президента Зеленского.

Американский президент отметил, что видит заинтересованность как Путина, так и Зеленского в его личном участии в будущих переговорах. Он также посоветовал Украине признать, что она «многое теряет» в конфликте с «могучей державой» Россией. В заключение он заявил, что пока не планирует вводить санкции против РФ, так как встреча в Анкоридже прошла успешно.

Первые комментарии американских политиков и СМИ по поводу саммита оказались неоднозначными. «Это был удачный день для Путина, который вернулся из холода (имеется в виду заморозка дипотношений.— “Ъ”), чтобы насладиться пролетом бомбардировщика-невидимки B-2, короткой поездкой в бронированном лимузине Трампа и возможностью показать своему народу, что самый могущественный человек в мире принимает его как равного»,— писала Washington Post.

Ярый критик Дональда Трампа, его бывший советник по нацбезопасности Джон Болтон заявил CNN: «Трамп не проиграл, но Путин явно выиграл». В стане американских демократов, как и в Киеве, вовсе царили истерические настроения. Лидер демократов в Сенате Чак Шумер обвинил Трампа в том, что тот устроил «театр», не имеющий ничего общего с дипломатией.

Сергей Строкань; Екатерина Мур, Вашингтон

Переговоры Путина и Трампа на Аляске

Российский борт номер один

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

