NBC: на встрече в Вашингтоне планируется обсудить гарантии безопасности Украины

На встрече президента США Дональда Трампа с европейскими лидерами и украинским коллегой Владимиром Зеленским стороны планируют обсудить, как будут выглядеть гарантии безопасности Украины в будущем мирном соглашении. Об этом сообщил NBC News со ссылкой на европейского чиновника.

Другой источник телеканала рассказал, что Украина хочет использовать эту встречу, чтобы обсудить гарантии, аналогичные тем, что закреплены в 5-й статье Устава НАТО. Этот пункт обязывает страны-участницы альянса защищать друг друга в случае нападения.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф говорил, что Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин во время переговоров на Аляске договорились о гарантиях безопасности для Украины. По словам американского чиновника, речь идет об аналогии с 5-й статьей НАТО. Владимир Путин после переговоров с американским коллегой говорил, что Россия готова работать над обеспечением безопасности Украины.

18 августа Владимир Зеленский прибудет в Вашингтон и проведет переговоры с Дональдом Трампом об условиях мирного соглашения с Россией. Затем к лидерам присоединятся премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Лусине Баласян