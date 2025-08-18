Novabev модернизирует систему киберзащиты после атаки хакеров

Novabev Group, подвергшаяся в июле кибератаке, пересмотрит подходы к защите данных и IT-инфраструктуры. В компании рассказали, что вместе с экспертами проводят анализ произошедшего, а также внедряют «необходимые изменения».

Novabev уточнила, что восстановила ключевые бизнес-процессы. Сейчас отгрузки продукции осуществляются по всем каналам сбыта. Магазины «Винлаб» работают в обычном режиме с конца июля, онлайн-платформы сети восстановлены.

В рамках программы модернизации уже реализованы и планируются к внедрению: усиленный круглосуточный мониторинг угроз; реструктуризация сетевой инфраструктуры; более надежная система резервного копирования; обучение всех сотрудников современным методам защиты.

Novabev Group — крупнейшая российская алкогольная компания. К основным брендам относятся: водка Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая Сова», Orthodox, Parka, бренди «Золотой Резерв» и «Бастион», джин Green Baboon, виски Fox & Dogs и ром Devil’s Island.

14 июля «Винлаб» приостановил продажи в интернете и магазинах. Материнская компания сети Novabev Group сообщила, что причиной стала кибератака, и злоумышленники требовали денежного вознаграждения. Холдинг решил не вступать в переговоры.

