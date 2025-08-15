«Винлаб» полностью восстановил работу сайта и приложения после кибератаки

Сайт и приложение ритейлера «Винлаб» снова работают. Также клиенты могут пользоваться программой лояльности. Об этом сообщила пресс-служба компании.

14 июля «Винлаб» приостановил продажи в интернете и магазинах. Материнская компания сети Novabev Group сообщила, что «Винлаб» столкнулся с кибератакой: неизвестные злоумышленники потребовали выплаты денежного вознаграждения.

Холдинг решил не вступать в переговоры с мошенниками. В компании заверили, что личные данные клиентов «Винлаба» не пострадали. 22 июля более 100 магазинов сети возобновили работу.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «“Винлаб” возвращается к работе».