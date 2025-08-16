Главные новости за 16 августа. Кавказ

В ночь с 15 на 16 августа беспилотные боевые дроны пытались атаковать промышленную зону Невинномысска. На территории падения беспилотников воспламенилась стерня, над ее тушением работали специалисты МЧС.

В Благодарненском районе Ставропольского края произошла ликвидация несанкционированных свалок общей площадью 9,7 тысяч квадратных метров. Крупные свалочные очаги были обнаружены еще в марте 2025 года во время выездного обследования земель сельхозназначения.

В Республике Северная Осетия-Алания сегодня был объявлен режим беспилотной опасности и действовал план «Ковер». в связи с этим в аэропорту Владикавказа вводились временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

В Республике Дагестан началась доследственная проверка по факту хлопка газовоздушной смеси в жилом доме в Буйнакском районе. В результате ожоги получил несовершеннолетний житель.

Ночью 16 августа дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в Ставропольском крае девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего за эту ночь в регионах РФ военные сбили 29 беспилотников.