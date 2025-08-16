На Ставрополье ликвидировали две незаконные свалки на землях сельхозназначения

В Благодарненском районе Ставропольского края произошла ликвидация несанкционированных свалок общей площадью 9,7 тыс. кв. м. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Кавказского межрегионального управления Россельхознадзора. Здесь уточнили, что крупные свалочные очаги были обнаружены в марте 2025 года в ходе выездного обследования земель сельхозназначения.

Проверяющие установили, что серьезно замусорены два участка. Площадь загрязнения первого составила 9 тыс. кв. м, а второго – 700 кв. м. То есть, всего 9,7 тыс. «квадратов», что почти соответствует размеру 1 га (10 тыс. кв. м). Кроме того, на одном из участков была обнаружена траншея глубиной один метр, заполненная мусором.

В апреле ведомство объявило обладателю прав на участки – ООО «Моя мечта» предостережения о недопустимости нарушений природоохранного законодательства. Сотрудники межрегионального управления Россельхознадзора приступили к наблюдениям за соблюдением обязательных требований и позже выдали два предписания с предложением устранить нарушения. То есть, ликвидировать незаконные свалки.

Три месяца спустя земельные участки сельскохозяйственного назначения были очищены от отходов, стройматериалов и другого мусора.

