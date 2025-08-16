В аэропорту Владикавказа введены временные ограничения на полеты

В Республике Северная Осетия-Алания объявлен режим беспилотной опасности и действует план «Ковер». Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Меняйло.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В сообщении уточняется, что в связи с объявленным режимом в аэропорту «Владикавказ» введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Возможно замедление работы мобильного интернета и связи. Оперативный штаб продолжает свою работу», – резюмирует Сергей Меняйло.

Это уже второе за 16 августа введение в республике режима беспилотной опасности. До этого в Северной Осетии опасность атаки БПЛА объявили ночью, в 02:48, а утром, в 09:14, сообщили об отбое беспилотной опасности.

Ефим Мартов