Ночью 16 августа военные отразили беспилотную атаку на промзону Невинномысска

В ночь с 15 на 16 августа беспилотные боевые дроны пытались атаковать промышленную зону Невинномысска. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Средствами радиоэлектронной борьбы и ПВО вражеские БПЛА были нейтрализованы, какого-либо существенного урона атака не нанесла, жертв и разрушений удалось избежать»,– написал глава региона.

По его словам, на территории падения беспилотников воспламенилась стерня, над ее тушением работали специалисты МЧС.

«Обломки аппаратов противника локализованы, проводятся необходимые мероприятия по их осмотру и окончательной нейтрализации», – резюмировал Владимир Владимиров.

По данным Минобороны РФ, всего за минувшую ночь над Ставропольем военные сбили девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Ефим Мартов